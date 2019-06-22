Борис Джонсон высказался по поводу выплаты отступных ЕС за брексит

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон высказал своё мнение по поводу выплаты отступных Европейскому союзу за брексит.

Как он заявил во время дискуссии, которую транслировали в прямом эфире основные британские телеканалы, Великобритания в данном вопросе должна сохранять «креативную двусмысленность».

«Важно, чтобы Великобритания вела переговоры, мы должны сохранять некую креативную двусмысленность по поводу денег до того момента, пока мы не договоримся», — цитирует его ТАСС.

Ранее Джонсон заявлял, что не считает нужным «выписывать чек» Брюсселю до достижения окончательной сделки по брекситу. Как подчеркивал Джонсон, «деньги будут удержаны до тех пор, пока у Лондона не будет ясности относительно дальнейших шагов».

Согласованная сумма отступных составляет £39 млрд ($50 млрд).

Подробнее о ситуации с брекситом — в материале RT.