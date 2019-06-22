В Совфеде прокомментировали заявление Путина по Южным Курилам

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента России Владимира Путина по Южным Курилам.
В Совфеде прокомментировали заявление Путина по Южным Курилам
  • РИА Новости

«Курилы по итогам Второй мировой войны являются территорией России», — напомнил Джабаров.

По его словам, не имеет значения, захочет Токио продолжать вести какую-то хозяйственную деятельность на территории островов или не захочет — от этого российские планы по Курилам не изменятся.

Со своей стороны, бывший посол России в Японии, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов в беседе с НСН указал, что отношения российской и японской сторон достигли достаточно высокого уровня.

Как он отметил отдельно, Япония не стала в своё время вводить антироссийские санкции.

«Насколько мне известно, в Осаке планируется подписать по-настоящему знаковое экономическое соглашение между нашими странами. Не хотелось бы, чтобы пауза с подписанием мирного соглашения оказала негативное влияние на развитие всего комплекса наших отношений», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что Россия не планирует спускать флаг над Южными Курилами.

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