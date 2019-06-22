Трамп отверг высказанные в его адрес обвинения в изнасиловании журналистки

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал заявление американской журналистки Джин Кэрролл, обвинившей лидера в изнасиловании.

«Я никогда в своей жизни не встречал этого человека. Она пытается продать свою новую книгу — это должно объяснить её мотивацию. Книгу стоит продавать в отделе художественной литературы», — цитирует главу государства CNBC.

При этом Трамп попросил «как можно скорее» предоставить ему данные о возможном сотрудничестве представителей Демократической партии с Кэрролл или изданием The New York Magazine.

«Мир должен знать, что на самом деле происходит. Это позор, люди должны платить высокую цену за такие ложные обвинения», — заключил президент.

Ранее The New York Magazine опубликовал отрывок из книги Кэрролл, где журналистка утверждает, что в середине 90-х Трамп якобы изнасиловал её в примерочной одного из магазинов Нью-Йорка.