Исследование показало рост влияния RT во Франции

Короткая ссылка
Традиционные французские СМИ рискуют оказаться в отрыве от общественных дебатов, в то время как новые средства массовой информации, включая телеканал RT, быстро приобретают аудиторию и увеличивают влияние. Об этом свидетельствует исследование аналитического центра Institut Montaigne, которое приводит AFP.
Исследование показало рост влияния RT во Франции
  • Reuters

В ходе исследования выяснилось, что медиапространство Франции представляет собой ядро, образованное ключевыми ежедневными изданиями, интернет-сайтами, теле- и радиоканалами, вокруг которого вращаются так называемые новые СМИ: Les Crises, Egalité et Réconciliation, Fdesouche, Sputnik, RT. Последние зачастую ссылаются на традиционные СМИ, но практически никогда не цитируются в них.

В материале подчёркивается, что эти СМИ обладают значительной аудиторией, их материалы имеют большой охват в социальных сетях. 

«Эти новые СМИ обладают серьёзной аудиторией и поддерживают мощное присутствие в социальных сетях. Авторы работы, в частности, отмечают, что российский телеканал RT France создал модели общения, аналогичные использующимся традиционными СМИ, «что является серьёзным достижением для такого молодого СМИ, а также предупредительным «звоночком» для СМИ традиционных», оказавшихся теперь под угрозой «окаменения», — говорится в статье.

RT обошёл конкурентов в освещении акций протеста «жёлтых жилетов» во Франции. Так, по данным американской некоммерческой организации Avaaz, RT France стал абсолютным лидером по числу просмотров видео о протестах на YouTube, вдвое обогнав по показателям пять крупных французских СМИ вместе взятых — Le Monde, L'Obs, FRANCE 24, Le Figaro, Le HuffPost.

Журналисты Ruptly и RT освещали события с первого дня протестов непосредственно с мест столкновений манифестантов с полицией.

В начале января активисты «жёлтых жилетов» смотрели обращение президента Эммануэля Макрона к нации на RT France. Участники демонстраций объясняли свой выбор тем, что телеканал объективно освещает события в стране. 

Эфир телеканала RT, посвящённый протестам «жёлтых жилетов» во Франции, вышел в финал международного фестиваля Monte-Carlo Television Festival в номинации «Срочные новости в прямом эфире».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить