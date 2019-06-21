Исследование показало рост влияния RT во Франции

Традиционные французские СМИ рискуют оказаться в отрыве от общественных дебатов, в то время как новые средства массовой информации, включая телеканал RT, быстро приобретают аудиторию и увеличивают влияние. Об этом свидетельствует исследование аналитического центра Institut Montaigne, которое приводит AFP.

В ходе исследования выяснилось, что медиапространство Франции представляет собой ядро, образованное ключевыми ежедневными изданиями, интернет-сайтами, теле- и радиоканалами, вокруг которого вращаются так называемые новые СМИ: Les Crises, Egalité et Réconciliation, Fdesouche, Sputnik, RT. Последние зачастую ссылаются на традиционные СМИ, но практически никогда не цитируются в них.

В материале подчёркивается, что эти СМИ обладают значительной аудиторией, их материалы имеют большой охват в социальных сетях.

«Эти новые СМИ обладают серьёзной аудиторией и поддерживают мощное присутствие в социальных сетях. Авторы работы, в частности, отмечают, что российский телеканал RT France создал модели общения, аналогичные использующимся традиционными СМИ, «что является серьёзным достижением для такого молодого СМИ, а также предупредительным «звоночком» для СМИ традиционных», оказавшихся теперь под угрозой «окаменения», — говорится в статье.

RT обошёл конкурентов в освещении акций протеста «жёлтых жилетов» во Франции. Так, по данным американской некоммерческой организации Avaaz, RT France стал абсолютным лидером по числу просмотров видео о протестах на YouTube, вдвое обогнав по показателям пять крупных французских СМИ вместе взятых — Le Monde, L'Obs, FRANCE 24, Le Figaro, Le HuffPost.

Журналисты Ruptly и RT освещали события с первого дня протестов непосредственно с мест столкновений манифестантов с полицией.

В начале января активисты «жёлтых жилетов» смотрели обращение президента Эммануэля Макрона к нации на RT France. Участники демонстраций объясняли свой выбор тем, что телеканал объективно освещает события в стране.

Эфир телеканала RT, посвящённый протестам «жёлтых жилетов» во Франции, вышел в финал международного фестиваля Monte-Carlo Television Festival в номинации «Срочные новости в прямом эфире».