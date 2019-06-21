Эксперт прокомментировал решение ЕС продлить санкции по Крыму

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с радио Sputnik прокомментировал решение Совета Евросоюза о продлении санкций против России по Крыму до 23 июня 2020 года.

Как считает эксперт, европейские партнёры «ходят по замкнутому кругу, усугубляя своё положение».

По словам Мухина, санкции являются «позорным пятном» на репутации европейского истеблишмента.

Со своей стороны, немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН заявил, что в Евросоюзе нет страны, которая могла бы открыто сказать, что санкции против России нужно убрать.

«В ЕС есть страны, дружественные России, которые хотели бы снять санкции, но также есть Швеция, Польша, которые хотели бы их ужесточить, поэтому, чтобы держать баланс, ЕС приходится их продлевать», — отметил он.

Ранее в Совфеде назвали ожидаемым решение ЕС продлить санкции по Крыму.