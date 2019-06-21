Трамп и Трюдо обсудили улучшение работы на границе между США и Канадой

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Американский лидер Дональд Трамп и канадский премьер-министр Джастин Трюдо обсудили улучшение работы на границе между США и Канадой.

«Президент Трамп и премьер-министр Трюдо объявили о намерении улучшить работу на границе этим летом с помощью нового соглашения о предварительном разрешении на пересечение границы», — приводит РИА Новости сообщение Белого дома.

Отмечается, что это соглашение «даст возможность предварительно оформлять разрешение для путешественников, пересекающих границу по земле, железной дороге и по воде, а также через дополнительные аэропорты».

Ранее Канада и Соединённые Штаты призвали Китай немедленно освободить двух канадских граждан.

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