Трамп и Трюдо обсудили улучшение работы на границе между США и Канадой

Американский лидер Дональд Трамп и канадский премьер-министр Джастин Трюдо обсудили улучшение работы на границе между США и Канадой.

«Президент Трамп и премьер-министр Трюдо объявили о намерении улучшить работу на границе этим летом с помощью нового соглашения о предварительном разрешении на пересечение границы», — приводит РИА Новости сообщение Белого дома.

Отмечается, что это соглашение «даст возможность предварительно оформлять разрешение для путешественников, пересекающих границу по земле, железной дороге и по воде, а также через дополнительные аэропорты».

Ранее Канада и Соединённые Штаты призвали Китай немедленно освободить двух канадских граждан.