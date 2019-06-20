В ФРГ призвали Украину расследовать гибель журналиста Комарова

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Уполномоченный правительства Германии по правам человека Бербель Кофлер призвала власти Украины тщательно расследовать нападение на журналиста Вадима Комарова, в результате которого он скончался.
В ФРГ призвали Украину расследовать гибель журналиста Комарова
  • Вероятный напавший на Вадима Комарова / © npu.gov.ua

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Германии.

«Я очень обеспокоена смертью украинского журналиста Вадима Комарова», — заявила Кофлер.

Она призвала новое украинское руководство «серьёзно относиться к насилию и репрессиям против журналистов и активистов».

«Ожидаю, что украинские органы безопасности тщательно расследуют этот инцидент, а также другие нападения на представителей гражданского общества», — сказала она.

Журналист Вадим Комаров, которого в начале мая избили неизвестные в Черкассах, умер, не выходя из комы.

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