В ФРГ призвали Украину расследовать гибель журналиста Комарова
- Вероятный напавший на Вадима Комарова / © npu.gov.ua
Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Германии.
«Я очень обеспокоена смертью украинского журналиста Вадима Комарова», — заявила Кофлер.
Она призвала новое украинское руководство «серьёзно относиться к насилию и репрессиям против журналистов и активистов».
«Ожидаю, что украинские органы безопасности тщательно расследуют этот инцидент, а также другие нападения на представителей гражданского общества», — сказала она.
Журналист Вадим Комаров, которого в начале мая избили неизвестные в Черкассах, умер, не выходя из комы.