Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР к терпению в переговорах

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Пхеньян готов проявить терпение в решении проблемы Корейского полуострова.
Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР к терпению в переговорах
  • Reuters

Об этом информирует Центральное телевидение Китая.

В настоящее время лидер Китая находится в Северной Корее с государственным визитом. 

«КНДР готова проявить терпение, но вместе с тем северокорейская сторона надеется, что соответствующие стороны будут идти ей навстречу, искать варианты решения, которые бы учитывали закономерные обеспокоенности всех сторон», — цитирует Ким Чен Ына РИА Новости.

Ранее Си Цзиньпин провёл встречу с Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

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