Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР к терпению в переговорах
- Reuters
Об этом информирует Центральное телевидение Китая.
В настоящее время лидер Китая находится в Северной Корее с государственным визитом.
«КНДР готова проявить терпение, но вместе с тем северокорейская сторона надеется, что соответствующие стороны будут идти ей навстречу, искать варианты решения, которые бы учитывали закономерные обеспокоенности всех сторон», — цитирует Ким Чен Ына РИА Новости.
Ранее Си Цзиньпин провёл встречу с Ким Чен Ыном в Пхеньяне.