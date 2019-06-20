Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР к терпению в переговорах

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Пхеньян готов проявить терпение в решении проблемы Корейского полуострова.

Об этом информирует Центральное телевидение Китая.

В настоящее время лидер Китая находится в Северной Корее с государственным визитом.

«КНДР готова проявить терпение, но вместе с тем северокорейская сторона надеется, что соответствующие стороны будут идти ей навстречу, искать варианты решения, которые бы учитывали закономерные обеспокоенности всех сторон», — цитирует Ким Чен Ына РИА Новости.

Ранее Си Цзиньпин провёл встречу с Ким Чен Ыном в Пхеньяне.