Число кандидатов на пост премьера Британии сократилось до трёх
Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании сократилось до трёх. Из борьбы выбыл глава британского МВД Саджид Джавид.
- © Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом сообщает Sky News.
Накануне из числа кандидатов выбыл министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.
Экс-глава МИД Борис Джонсон сохраняет лидерство по итогам голосования депутатов-консерваторов.
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