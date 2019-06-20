Число кандидатов на пост премьера Британии сократилось до трёх

Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании сократилось до трёх. Из борьбы выбыл глава британского МВД Саджид Джавид.

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Об этом сообщает Sky News. Накануне из числа кандидатов выбыл министр по вопросам международного развития Рори Стюарт. Экс-глава МИД Борис Джонсон сохраняет лидерство по итогам голосования депутатов-консерваторов.