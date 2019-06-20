Число кандидатов на пост премьера Британии сократилось до трёх

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Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании сократилось до трёх. Из борьбы выбыл глава британского МВД Саджид Джавид.
Число кандидатов на пост премьера Британии сократилось до трёх
  • © Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Sky News.

Накануне из числа кандидатов выбыл министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

Экс-глава МИД Борис Джонсон сохраняет лидерство по итогам голосования депутатов-консерваторов.

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