Не менее 20 человек пострадали в ДТП с автобусами в Барселоне

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов и мотоцикла в Барселоне пострадали не менее 20 человек, сообщает El Periodico.

© Manfred Segerer/imageBROKER.com

globallookpress.com

Авария произошла в районе площади Испании. Большинство пострадавших получили незначительные травмы. На месте работают полиция и скорая помощь. В начале июня сообщалось, что по меньшей мере 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Испании.