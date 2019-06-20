Не менее 20 человек пострадали в ДТП с автобусами в Барселоне

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В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов и мотоцикла в Барселоне пострадали не менее 20 человек, сообщает El Periodico.
Не менее 20 человек пострадали в ДТП с автобусами в Барселоне
  • © Manfred Segerer/imageBROKER.com
  • globallookpress.com

Авария произошла в районе площади Испании.

Большинство пострадавших получили незначительные травмы. 

На месте работают полиция и скорая помощь.

В начале июня сообщалось, что по меньшей мере 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Испании.

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