Не менее 20 человек пострадали в ДТП с автобусами в Барселоне
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов и мотоцикла в Барселоне пострадали не менее 20 человек, сообщает El Periodico.
- © Manfred Segerer/imageBROKER.com
- globallookpress.com
Авария произошла в районе площади Испании.
Большинство пострадавших получили незначительные травмы.
На месте работают полиция и скорая помощь.
В начале июня сообщалось, что по меньшей мере 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Испании.
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