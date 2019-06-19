Немецкого учёного обвинили в разжигании ненависти из-за критики однополых браков

В Германии проходит судебный процесс над занимающимся эволюционной биологией учёным Ульрихом Кучерой. В отношении профессора Университета Касселя подали иск о разжигании ненависти, а также об оскорблении достоинства и клевете после того, как он заявил, что легализация усыновления однополыми парами приведёт к «поддержке государством педофилии и насилия над детьми».

Причиной стало его интервью австрийскому католическому порталу kath.net в июле 2017 года по случаю принятия в Германии закона «брак для всех», который предоставил однополым парам право регистрировать свои отношения. 64-летний учёный заявил следующее: «Если право на усыновление для мужских и женских однополых брачных союзов вступит в силу, то нас ждут поддерживаемые государством педофилия и насилие над детьми».

Наряду с этим защита Кучеры предоставила суду 14 ходатайств, составленных известными профессорами и педиатрами и подтверждающих обоснованность его высказываний с научной точки зрения. Таким образом, эти слова не могут рассматриваться судом как разжигающие ненависть.

По словам учёного, заголовки немецкой прессы о его якобы преднамеренном оскорблении представителей секс-меньшинств вырваны из контекста. Он воспринимает их как «личное оскорбление и клевету».

«У меня есть проекты сотрудничества с биологами-геями в стране и за рубежом, и я ни в коем случае не гомофоб», — добавил Кучера.

После широкого освещения этого судебного процесса в немецкой прессе он заявил, что не хотел оскорблять представителей секс-меньшинств и сожалеет о выборе слишком «радикальных формулировок».

«В будущем я буду высказываться более дипломатично», — пояснил Кучера.

Архивное фото. Парад в поддержку секс-меньшинств

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© Michael Debets

Отмечается, что суд пока не принял решение по делу. Новое слушание должно быть назначено в ближайшее время.

Закон о легализации однополых браков был принят бундестагом ФРГ 30 июня 2017 года. Он вступил в силу в Германии 1 октября того же года. Первыми, кто зарегистрировал брак, оказались мужчины 59 и 60 лет. Мероприятие прошло в ратуше одного из административных округов Берлина.