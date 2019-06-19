Эксперт оценил возможность покупки Ираном С-400

Военный эксперт Алексей Леонков оценил возможность покупки Ираном российского комплекса С-400.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Желание Тегерана усилить свою систему ПВО на фоне того, что сейчас творится вокруг страны, выглядит вполне оправданным. Американцы вокруг иранских границ начинают бряцать оружием, а основным ударным элементом их нападения традиционно становятся средства воздушного нападения, в первую очередь крылатые ракеты. Они запускаются и с самолётов, и с авианосцев», — сказал Леонков.

По его словам, единственным средством эффективной борьбы являются комплексы противовоздушной обороны.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в беседе с РИА Новости заявил, что в случае необходимости Тегеран проведёт переговоры с Москвой о возможности покупки С-400.