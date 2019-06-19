МИД РФ назвал сфальсифицированными видеоматериалы, на которых основаны выводы ССГ по катастрофе MH17

Эксперт оценил возможность покупки Ираном С-400

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Военный эксперт Алексей Леонков оценил возможность покупки Ираном российского комплекса С-400.
Эксперт оценил возможность покупки Ираном С-400
  • Reuters

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Желание Тегерана усилить свою систему ПВО на фоне того, что сейчас творится вокруг страны, выглядит вполне оправданным. Американцы вокруг иранских границ начинают бряцать оружием, а основным ударным элементом их нападения традиционно становятся средства воздушного нападения, в первую очередь крылатые ракеты. Они запускаются и с самолётов, и с авианосцев», — сказал Леонков. 

По его словам, единственным средством эффективной борьбы являются комплексы противовоздушной обороны.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в беседе с РИА Новости заявил, что в случае необходимости Тегеран проведёт переговоры с Москвой о возможности покупки С-400.

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