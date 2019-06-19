Россияне не пострадали при землетрясении в Японии

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Российских граждан, по предварительным данным, нет в числе пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,7 в Японии. Об этом информирует генконсульство России в Ниигате в своём микроблоге в Twitter.

«По предварительным данным, российских граждан нет среди пострадавших в результате землетрясения, которое произошло 18 июня», — указано в сообщении.

В дипмиссии добавили, что Метеослужба Японии предупредила об угрозе повторных землетрясений в ближайшие два-три дня и оползней. 

Ранее стало известно, что в результате землетрясения в четырёх японских провинциях — Ниигата, Ямагата, Мияги и Исикава — пострадал 21 человек. В том числе один пострадавший получил тяжёлые травмы.

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