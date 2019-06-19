Россияне не пострадали при землетрясении в Японии

Российских граждан, по предварительным данным, нет в числе пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,7 в Японии. Об этом информирует генконсульство России в Ниигате в своём микроблоге в Twitter.

«По предварительным данным, российских граждан нет среди пострадавших в результате землетрясения, которое произошло 18 июня», — указано в сообщении. В дипмиссии добавили, что Метеослужба Японии предупредила об угрозе повторных землетрясений в ближайшие два-три дня и оползней. По предварительным данным, российских граждан нет среди пострадавших в результате землетрясения 18 июня. Продолжаем отслеживать ситуацию. Метеослужба Японии предупреждает об угрозе повторных землетрясений в ближайшие 2-3 дня, а также угрозе оползней.

🇷🇺 🔗https://t.co/Y0Ghq9f3yspic.twitter.com/gFf52zF9F9 — 在新潟ロシア連邦総領事館 (@RusConsNiigata) 19 июня 2019 г. Ранее стало известно, что в результате землетрясения в четырёх японских провинциях — Ниигата, Ямагата, Мияги и Исикава — пострадал 21 человек. В том числе один пострадавший получил тяжёлые травмы.