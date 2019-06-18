СМИ: Президентский дворец в иракском Мосуле подвергся обстрелу
Комплекс зданий президентского дворца в иракском Мосуле подвергся ракетному обстрелу, сообщает Sky News Arabia. Как отмечается, в зоне обстрела могут находиться американские консультанты.
مراسلنا: سقوط صاروخ كاتيوشا على مجمع القصور الرئاسية في الموصل الذي يستضيف مجموعة من المدربين الأميركيين في العراق— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) 18 июня 2019 г.
Отмечается, что ракета была запущена из системы реактивной артиллерии «катюша».
Другие подробности произошедшего не приводятся.
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