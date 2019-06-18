СМИ: Президентский дворец в иракском Мосуле подвергся обстрелу

Комплекс зданий президентского дворца в иракском Мосуле подвергся ракетному обстрелу, сообщает Sky News Arabia. Как отмечается, в зоне обстрела могут находиться американские консультанты.

مراسلنا: سقوط صاروخ كاتيوشا على مجمع القصور الرئاسية في الموصل الذي يستضيف مجموعة من المدربين الأميركيين في العراق — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) 18 июня 2019 г. Отмечается, что ракета была запущена из системы реактивной артиллерии «катюша». Другие подробности произошедшего не приводятся.