СМИ: Президентский дворец в иракском Мосуле подвергся обстрелу

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Комплекс зданий президентского дворца в иракском Мосуле подвергся ракетному обстрелу, сообщает Sky News Arabia. Как отмечается, в зоне обстрела могут находиться американские консультанты.

Отмечается, что ракета была запущена из системы реактивной артиллерии «катюша».

Другие подробности произошедшего не приводятся.

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