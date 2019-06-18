Пьяный мужчина устроил езду на танке по городу в Польше
- © Artur Widak/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Полицейские получили сообщение о том, что по городу ездит танк. Прибывший патруль обнаружил советский танк, а рядом с ним мужчину, который, как оказалось впоследствии, ехал в нём в качестве пассажира», — рассказали агентству.
Как отмечается, другой мужчина, 49-летний владелец танка, также был пьян.
Военную технику перевозили на прицепе, который позднее сломался. Тогда боевую машину сняли с прицепа, а пьяный владелец танка решил прокатиться по улицам города и взял с собой пассажира, уточнил представитель полиции.
В ведомстве добавили, что танк не имел страховки, а его водитель — права управлять им.
В феврале два бронетранспортёра и четыре легковых автомобиля столкнулись на одной из центральных улиц Курска.