Пьяный мужчина устроил езду на танке по городу в Польше

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Пьяный житель Польши устроил езду на танке Т-55 в центре города Паенчно в Лодзинском воеводстве, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Пьяный мужчина устроил езду на танке по городу в Польше
  • © Artur Widak/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Полицейские получили сообщение о том, что по городу ездит танк. Прибывший патруль обнаружил советский танк, а рядом с ним мужчину, который, как оказалось впоследствии, ехал в нём в качестве пассажира», — рассказали агентству.

Как отмечается, другой мужчина, 49-летний владелец танка, также был пьян.

Военную технику перевозили на прицепе, который позднее сломался. Тогда боевую машину сняли с прицепа, а пьяный владелец танка решил прокатиться по улицам города и взял с собой пассажира, уточнил представитель полиции.

В ведомстве добавили, что танк не имел страховки, а его водитель — права управлять им.

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