Джонсон увеличил отрыв в борьбе за пост премьера Великобритании

Короткая ссылка
Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании по итогам второго тура голосования сократилось до пяти, при этом экс-глава МИД Борис Джонсон сохраняет лидерство со 126 голосами.
Джонсон увеличил отрыв в борьбе за пост премьера Великобритании
  • Reuters

Об этом сообщает Press Association.

На втором месте находится нынешний министр иностранных дел Джереми Хант (46 голосов), на третьем — министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув (41 голос).

Министр по вопросам международного развития Рори Стюарт (37) и глава МВД Саджид Джавид (33) на четвёртом и пятом местах.

Ожидается, что процесс выборов завершится во второй половине июля. 

Тереза Мэй, объявившая об отставке, продолжит возглавлять правительство, пока не изберут преемника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить