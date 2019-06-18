Джонсон увеличил отрыв в борьбе за пост премьера Великобритании

Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании по итогам второго тура голосования сократилось до пяти, при этом экс-глава МИД Борис Джонсон сохраняет лидерство со 126 голосами.

Об этом сообщает Press Association.

На втором месте находится нынешний министр иностранных дел Джереми Хант (46 голосов), на третьем — министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув (41 голос).

Министр по вопросам международного развития Рори Стюарт (37) и глава МВД Саджид Джавид (33) на четвёртом и пятом местах.

Ожидается, что процесс выборов завершится во второй половине июля.

Тереза Мэй, объявившая об отставке, продолжит возглавлять правительство, пока не изберут преемника.