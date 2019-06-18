Джонсон увеличил отрыв в борьбе за пост премьера Великобритании
- Reuters
Об этом сообщает Press Association.
На втором месте находится нынешний министр иностранных дел Джереми Хант (46 голосов), на третьем — министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув (41 голос).
Министр по вопросам международного развития Рори Стюарт (37) и глава МВД Саджид Джавид (33) на четвёртом и пятом местах.
Ожидается, что процесс выборов завершится во второй половине июля.
Тереза Мэй, объявившая об отставке, продолжит возглавлять правительство, пока не изберут преемника.