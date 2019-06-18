В Генконсульстве России прокомментировали землетрясение в Японии

Данных о российских гражданах, которые могли пострадать в Японии в результате сильного землетрясения магнитудой 6,8, на данный момент нет. Об этом сообщили в Генконсульстве России в Ниигате.

«Достаточно сильное землетрясение ощущалось в префектурах Ниигата, Ямагата, Тояма и Исикава. Данных о пострадавших россиянах нет, мы отслеживаем ситуацию», — приводит ТАСС слова генконсула России в Ниигате Михаила Сергеева.

Он отметил, что никаких эвакуационных мер в отношении сотрудников дипмиссии не принималось.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано у берегов Японии.

В нескольких японских префектурах объявлена угроза цунами.