Эксперт оценил возможность встречи Мэй и Путина

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Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин в беседе с Nation News оценил сообщения СМИ о том, что представители британской стороны обсуждают с российскими коллегами возможность нормализации отношений, а также вероятность проведения встречи премьер-министра королевства Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Эксперт оценил возможность встречи Мэй и Путина
  • ©Kremlin Pool/Global Look Press

«Из того, что я понял, британцы хотели бы восстановить статус-кво в дипломатических отношениях, а также их не устраивает вот это сокращение посольства в Петербурге — это им мешает. Но нужно понимать, что для этого нет необходимости встречаться на уровне Путина и Мэй», — заявил Топорнин.

По его словам, если говорить о далеко идущих перспективах, то британской стороне необходимо сменить риторику.

Как добавил эксперт, пока он не видит потенциала для решения серьёзных проблем.

Ранее генеральный директор Europe Insight Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал возможность встречи Мэй и Путина.

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