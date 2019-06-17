Эксперт оценил возможность встречи Мэй и Путина

Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин в беседе с Nation News оценил сообщения СМИ о том, что представители британской стороны обсуждают с российскими коллегами возможность нормализации отношений, а также вероятность проведения встречи премьер-министра королевства Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.

«Из того, что я понял, британцы хотели бы восстановить статус-кво в дипломатических отношениях, а также их не устраивает вот это сокращение посольства в Петербурге — это им мешает. Но нужно понимать, что для этого нет необходимости встречаться на уровне Путина и Мэй», — заявил Топорнин.

По его словам, если говорить о далеко идущих перспективах, то британской стороне необходимо сменить риторику.

Как добавил эксперт, пока он не видит потенциала для решения серьёзных проблем.

Ранее генеральный директор Europe Insight Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал возможность встречи Мэй и Путина.