В Аргентине наполовину восстановили подачу электричества после сбоя

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Подача электричества после масштабного сбоя в Аргентине восстановлена у половины клиентов по всей стране. Об этом сообщил президент Аргентины Маурисио Макри.
В Аргентине наполовину восстановили подачу электричества после сбоя
  • Reuters

«На данный момент у 50% клиентов всё работает в штатном режиме», — написал он в Twitter.

Макри добавил, что в ближайшее время электричество будет восстановлено у всех пользователей.

По его словам, отключение электричества было вызвано «сбоем в системе транспортировки», причины которого пока не определены.

Ранее в Аргентине и Уругвае произошли массовые сбои в работе электросетей. По некоторым данным, без света остались около 48 млн человек.

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