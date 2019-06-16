В Аргентине наполовину восстановили подачу электричества после сбоя
- Reuters
«На данный момент у 50% клиентов всё работает в штатном режиме», — написал он в Twitter.
Макри добавил, что в ближайшее время электричество будет восстановлено у всех пользователей.
По его словам, отключение электричества было вызвано «сбоем в системе транспортировки», причины которого пока не определены.
Ранее в Аргентине и Уругвае произошли массовые сбои в работе электросетей. По некоторым данным, без света остались около 48 млн человек.