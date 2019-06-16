В Аргентине наполовину восстановили подачу электричества после сбоя

Подача электричества после масштабного сбоя в Аргентине восстановлена у половины клиентов по всей стране. Об этом сообщил президент Аргентины Маурисио Макри.

«На данный момент у 50% клиентов всё работает в штатном режиме», — написал он в Twitter.

Макри добавил, что в ближайшее время электричество будет восстановлено у всех пользователей.

По его словам, отключение электричества было вызвано «сбоем в системе транспортировки», причины которого пока не определены.

Ранее в Аргентине и Уругвае произошли массовые сбои в работе электросетей. По некоторым данным, без света остались около 48 млн человек.