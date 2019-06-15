Участники СВМДА выступили против вмешательства в дела других стран

Лидеры стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии выступили против вмешательства в дела других государства, в том числе с целью смены правительства.

Об этом говорится в декларации пятого саммита СВМДА.

«Мы подтверждаем, что ни одно государство или группа государств не имеют права прямо или косвенно по какой бы то ни было причине вмешиваться во внутренние или внешние дела любого другого государства, в том числе с целью смены законных правительств, а также, что каждое государство имеет право самостоятельно определить свою политическую систему», — цитирует документ РИА Новости.

Кроме того, стороны полностью выступили за принцип невмешательства во внутренние или внешние дела государств.

В Душанбе прошёл саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В пленарном заседании приняли участие президент России Владимир Путин и главы делегаций из других 26 стран.

RT вёл прямую трансляцию.