Эрдоган выступил против шагов по изменению статуса Иерусалима

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Турция выступает против шагов по изменению статуса Иерусалима, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на заседании саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Эрдоган выступил против шагов по изменению статуса Иерусалима
  • Reuters

«Мы предпринимаем активные действия по палестинскому вопросу и отвергаем политику свершившегося факта в отношении Иерусалима. Мы продолжим наши усилия в рамках стамбульского процесса», — цитирует его ТАСС.

14 мая 2018 года в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле.

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал НСН решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

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