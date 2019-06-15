Эрдоган выступил против шагов по изменению статуса Иерусалима

Турция выступает против шагов по изменению статуса Иерусалима, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на заседании саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

«Мы предпринимаем активные действия по палестинскому вопросу и отвергаем политику свершившегося факта в отношении Иерусалима. Мы продолжим наши усилия в рамках стамбульского процесса», — цитирует его ТАСС.

14 мая 2018 года в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле.

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал НСН решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.