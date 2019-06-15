Эрдоган выступил против шагов по изменению статуса Иерусалима
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«Мы предпринимаем активные действия по палестинскому вопросу и отвергаем политику свершившегося факта в отношении Иерусалима. Мы продолжим наши усилия в рамках стамбульского процесса», — цитирует его ТАСС.
14 мая 2018 года в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле.
Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал НСН решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.