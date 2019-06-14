Израиль нанёс авиаудар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильская авиация атаковала несколько объектов движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

«Истребители и другие летательные аппараты Армии обороны Израиля поразили

террористическую инфраструктуру на территории военных лагерей и военно-морской базы ХАМАС», — указывается в сообщении.

Как отмечается, авиаудары стали ответом на ракету, которая ранее попала в здание синагоги и религиозного училища на территории Израиля.

В начале мая израильская авиация нанесла в секторе Газа авиаудары по объектам, принадлежащим радикальному движению ХАМАС.