Израиль нанёс авиаудар по объектам ХАМАС в секторе Газа
«Истребители и другие летательные аппараты Армии обороны Израиля поразили
террористическую инфраструктуру на территории военных лагерей и военно-морской базы ХАМАС», — указывается в сообщении.
Как отмечается, авиаудары стали ответом на ракету, которая ранее попала в здание синагоги и религиозного училища на территории Израиля.
В начале мая израильская авиация нанесла в секторе Газа авиаудары по объектам, принадлежащим радикальному движению ХАМАС.