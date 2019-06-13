Начато расследование из-за большого числа мёртвых тюленей на Аляске

Не менее 60 мёртвых тюленей обнаружено на берегах Берингова и Чукотского морей на Аляске, начато расследование.

Как сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в понедельник, 10 июня, было получено несколько сообщений об обнаружении мёртвых тюленей в заливе Нортон-Саунд.

NOAA начало расследование в связи с «необычайно большим числом» обнаруженных мёртвых тюленей.

Отмечается, что у некоторых животных сошёл волосяной покров и они выглядят худыми.

Ранее Newinform сообщал, что шестерых спасённых тюленей готовят в Санкт-Петербурге к возвращению в природу.