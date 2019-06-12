Госдеп назначил Дональда Бута спецпредставителем по Судану
- AFP
«Рада сообщить, что Дональд Бут назначен спецпредставителем по Судану», — сказала журналистам официальный представитель Госдепа Морган Ортагус. Её слова приводит РИА Новости.
Ранее Бут уже занимал пост спецпредставителя по Судану и Южному Судану.
По словам Ортагус, такое назначение говорит о том, что «США привержены усилиям по продвижению мирного политического решения кризиса в Судане».
Ранее СМИ сообщили, что в Судане пресечена попытка военного переворота.