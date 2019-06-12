Премьеры России и Белоруссии обсудили график будущих контактов

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Российский и белорусский премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили график предстоящих контактов по правительственной линии.
Премьеры России и Белоруссии обсудили график будущих контактов
  • РИА Новости

Об этом сообщили в российском кабмине.

«В ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе белорусской стороны, Сергей Румас поздравил Дмитрия Медведева с Днём России», — отметили там.

Как уточняется, председатели правительств также обсудили отношения между Москвой и Минском.

Ранее Сергей Румас заявил, что позиции Минска и Москвы по поводу дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства сходятся на 70%.

Как отметил российский президент Владимир Путин, речь об объединении двух стран не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей.

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