Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле
- РИА Новости
Работы археологов начались в Большом Кремлёвском сквере в мае.
По словам директора Института археологии РАН академика Николая Макарова, в Большом Кремлёвском сквере в ХVI—ХVII веках размещались здания органов центрального управления Русского государства — приказов.
«Мы прошли (вглубь. — RT) пока чуть меньше полутора метров — это культурный слой XVIII—XIX веков, это уровень, где ожидать какие-то находки было бы странно. Тем не менее эти находки есть», — приводит РИА Новости его слова.
Находки археологов и сам процесс изысканий туристы смогут увидеть начиная с пятницы, 14 июня.
Ранее археологи рассказали о находках, сделанных во время раскопок Поганкиных палат в Пскове. Об этом сообщали «Невские новости».