Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле

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Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.
Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле
  • РИА Новости

Работы археологов начались в Большом Кремлёвском сквере в мае.

По словам директора Института археологии РАН академика Николая Макарова, в Большом Кремлёвском сквере в ХVI—ХVII веках размещались здания органов центрального управления Русского государства — приказов.

«Мы прошли (вглубь. — RT) пока чуть меньше полутора метров — это культурный слой XVIII—XIX веков, это уровень, где ожидать какие-то находки было бы странно. Тем не менее эти находки есть», — приводит РИА Новости его слова.

Находки археологов и сам процесс изысканий туристы смогут увидеть начиная с пятницы, 14 июня.

Ранее археологи рассказали о находках, сделанных во время раскопок Поганкиных палат в Пскове. Об этом сообщали «Невские новости».

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