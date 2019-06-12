Премьер Индии отказался лететь на саммит ШОС через Пакистан
- Reuters
«Правительство Индии изучило два возможных маршрута для самолёта премьер-министра до Бишкека. Было принято решение, что борт полетит через Оман, Иран, а также ряд центральноазиатских государств», — приводит РИА Новости слова официального представителя индийского МИД Равиша Кумара.
Пакистан заявлял о готовности открыть своё воздушное пространство для полёта премьер-министра Индии на саммит ШОС в Бишкеке.
Ранее ВВС Индии вынудили приземлиться летевший из Пакистана самолёт.