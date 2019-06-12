Премьер Индии отказался лететь на саммит ШОС через Пакистан

Короткая ссылка
Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от полёта на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) через воздушное пространство Пакистана.
Премьер Индии отказался лететь на саммит ШОС через Пакистан
  • Reuters

«Правительство Индии изучило два возможных маршрута для самолёта премьер-министра до Бишкека. Было принято решение, что борт полетит через Оман, Иран, а также ряд центральноазиатских государств», — приводит РИА Новости слова официального представителя индийского МИД Равиша Кумара.

Пакистан заявлял о готовности открыть своё воздушное пространство для полёта премьер-министра Индии на саммит ШОС в Бишкеке.

Ранее ВВС Индии вынудили приземлиться летевший из Пакистана самолёт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить