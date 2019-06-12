Совбез ООН осудил насилие и гибель людей в Судане

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Совет Безопасности ООН решительно осудил насилие и гибель гражданского населения в Судане. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление Совбеза.

«Члены Совета решительно осудили недавнее насилие в Республике Судан и выразили сожаление в связи с гибелью и ранениями гражданских лиц», — говорится в тексте.

В организации выразили «глубокое сочувствие и соболезнования семьям погибших» и пожелали скорейшего и полного выздоровления пострадавшим.

Кроме этого Совбез призвал к немедленному прекращению насилия в отношении гражданских лиц и подчеркнул важность уважения прав человека и обеспечения полной защиты гражданских лиц и обеспечения правосудия.

3 июня в суданской столице Хартуме военнослужащие приступили к разгону палаточного лагеря оппозиции.

Позднее СМИ сообщили о гибели до 100 человек в результате разгона протестующих в Хартуме.

Также стало известно, что ООН приняла решение о временном выводе своего персонала из Судана в связи с ситуацией в этой стране.

В апреле профессор кафедры африканистики СПбГУ Александр Желтов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию в Судане.

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