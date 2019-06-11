Макрон заявил, что отправит Трампу новый дуб

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Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с RTS заявил, что отправит американскому лидеру Дональду Трампу новый дуб после того, как стало известно, что дуб, посаженный возле Белого дома в ходе встречи глав двух государств, погиб.
Макрон заявил, что отправит Трампу новый дуб
  • Reuters

«Мы отправим ему новый (дуб. — RT), это не проблема. Не нужно искать символы там, где их нет, символом (встречи. — RT) было посадить дерево вместе», — приводит Le Figaro слова главы Пятой республики.

23 апреля в ходе визита Макрона в Вашингтон президенты посадили дуб из французского леса Белло, где в 1918 году, во время Первой мировой войны, произошла битва с участием американских солдат.

Позднее в СМИ появилась информация, что посаженный Трампом и Макроном возле Белого дома дуб погиб.

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