Макрон заявил, что отправит Трампу новый дуб
- Reuters
«Мы отправим ему новый (дуб. — RT), это не проблема. Не нужно искать символы там, где их нет, символом (встречи. — RT) было посадить дерево вместе», — приводит Le Figaro слова главы Пятой республики.
23 апреля в ходе визита Макрона в Вашингтон президенты посадили дуб из французского леса Белло, где в 1918 году, во время Первой мировой войны, произошла битва с участием американских солдат.
Позднее в СМИ появилась информация, что посаженный Трампом и Макроном возле Белого дома дуб погиб.