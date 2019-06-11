Юнкер рассказал о своём отношении к Трампу

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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в беседе с изданием Politico поделился своими впечатлениями от общения с президентом США Дональдом Трампом.
Юнкер рассказал о своём отношении к Трампу
  • Reuters

«Как человек он мне нравится», — сказал Юнкер.

Кроме того, он отметил, что воспринял как комплимент слова Трампа, который ранее охарактеризовал Юнкера как «жёстокого убийцу» из-за действий ЕК в сфере антимонопольной и налоговой политики.

Также Юнкер полагает, что американский лидер не привык слышать от собеседников слова «ты не прав».

25 июля 2018 года в Вашингтоне прошли переговоры Трампа и Юнкера. По их итогам американский лидер заявил, что США и ЕС вступают в новую фазу отношений. 

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