Юнкер рассказал о своём отношении к Трампу

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в беседе с изданием Politico поделился своими впечатлениями от общения с президентом США Дональдом Трампом.

«Как человек он мне нравится», — сказал Юнкер.

Кроме того, он отметил, что воспринял как комплимент слова Трампа, который ранее охарактеризовал Юнкера как «жёстокого убийцу» из-за действий ЕК в сфере антимонопольной и налоговой политики.

Также Юнкер полагает, что американский лидер не привык слышать от собеседников слова «ты не прав».

25 июля 2018 года в Вашингтоне прошли переговоры Трампа и Юнкера. По их итогам американский лидер заявил, что США и ЕС вступают в новую фазу отношений.