Сирийские фермеры планируют экспортировать черешню в Россию

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Сирийские фермеры заявили, что в ближайшее время планируют отправить в Москву первую партию черешни в 60 тонн. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старосту деревни Сергайя Халеда Абдулмахмуда.

«Мы около 60 тонн собираемся сейчас (через неделю) отправить на самолете в Москву», — заявил он.

Абдулмахмуд добавил, что в европейских странах сирийские ягоды и фрукты не принимают, «хотя до войны всё было иначе».

Он также рассказал, что во время войны сбор черешни был невозможен, поскольку со стороны Ливана, до границы с которым от деревни около 5 км, приходили террористы.

По его словам, сирийская армия при поддержке России очистила территорию от боевиков. 

В деревне Сергайя проживает около 25 тысяч человек, большинство из них работает в садах.

В мае Россия передала христианской церкви в сирийском городе Маалюля копию иконы XIII века.

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