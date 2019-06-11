Сирийские фермеры планируют экспортировать черешню в Россию
«Мы около 60 тонн собираемся сейчас (через неделю) отправить на самолете в Москву», — заявил он.
Абдулмахмуд добавил, что в европейских странах сирийские ягоды и фрукты не принимают, «хотя до войны всё было иначе».
Он также рассказал, что во время войны сбор черешни был невозможен, поскольку со стороны Ливана, до границы с которым от деревни около 5 км, приходили террористы.
По его словам, сирийская армия при поддержке России очистила территорию от боевиков.
В деревне Сергайя проживает около 25 тысяч человек, большинство из них работает в садах.
В мае Россия передала христианской церкви в сирийском городе Маалюля копию иконы XIII века.