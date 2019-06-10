Финские пограничники приняли российскую яхту за трёхглавое чудовище

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Сотрудники береговой охраны Финляндии приняли российскую яхту, идущую на фестиваль в Осло, за трёхглавое чудовище. Об этом пишет местная газета Ilta-Sanomat.
Финские пограничники приняли российскую яхту за трёхглавое чудовище
  • © Suomenlahden merivartiosto / Finska vikens sjöbevakningssektion / Facebook

Как отмечается, 9 июня в Финском заливе пограничники получили сигнал о неопознанном судне и отправили для проверки патрульный катер. Экипаж обнаружил в тумане объект, который финская береговая охрана в своём Facebook охарактеризовала как трёхглавого морского монстра.

Выяснилось, что под «камуфляжем» скрывалась российская яхта, внешняя отделка которой выполнена в стиле древнерусской ладьи. 

Как отметил один из командиров береговой охраны Ярмо Хяккинен, выезд на опознание приближающегося к границе судна является обычной практикой, однако этот случай оказался более забавным.

По его словам, судно направлялось на фестиваль через территориальные воды Финляндии и Швеции.

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