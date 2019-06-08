Более 10 тысяч человек приняли участие в акции «жёлтых жилетов» во Франции

Очередная акция протеста «жёлтых жилетов» собрала около 10,3 тыс. человек по всей Франции, передаёт LCI со ссылкой на МВД страны.

По данным телеканала, в Париже в демонстрации приняли участие 1,1 тыс. человек.

Согласно заявлению организаторов, в акции в различных французских городах приняли участие около 20 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Монпелье полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов».

8 июня «жёлтые жилеты» провели 30-ю субботнюю акцию.

RT вёл прямую трансляцию.