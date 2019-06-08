Более 10 тысяч человек приняли участие в акции «жёлтых жилетов» во Франции
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- globallookpress.com
По данным телеканала, в Париже в демонстрации приняли участие 1,1 тыс. человек.
Согласно заявлению организаторов, в акции в различных французских городах приняли участие около 20 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в Монпелье полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов».
8 июня «жёлтые жилеты» провели 30-ю субботнюю акцию.
RT вёл прямую трансляцию.