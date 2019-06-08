В Венесуэле создали механизм для расчёта в рублях с Россией

Вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек Эль-Айссами заявил, что Каракас создал платёжный механизм для расчёта в рублях с Россией.

Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, в связи с тем, что введённые Вашингтоном односторонние санкции препятствуют использованию традиционной системы и платежей в долларах, власти Венесуэлы «оценивают все механизмы».

«Поэтому мы установили платёжный механизм для того, чтобы выполнить наши обязательства перед Россией, и он будет в рублях», — приводит его слова РИА Новости.

Также в Венесуэле заявили о продолжении работы PDVSA вопреки санкциям США.