В Венесуэле создали механизм для расчёта в рублях с Россией

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Вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек Эль-Айссами заявил, что Каракас создал платёжный механизм для расчёта в рублях с Россией.
В Венесуэле создали механизм для расчёта в рублях с Россией
  • РИА Новости

Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, в связи с тем, что введённые Вашингтоном односторонние санкции препятствуют использованию традиционной системы и платежей в долларах, власти Венесуэлы «оценивают все механизмы». 

«Поэтому мы установили платёжный механизм для того, чтобы выполнить наши обязательства перед Россией, и он будет в рублях», — приводит его слова РИА Новости.

Также в Венесуэле заявили о продолжении работы PDVSA вопреки санкциям США.

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