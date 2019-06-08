В Венесуэле создали механизм для расчёта в рублях с Россией
- РИА Новости
Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
По его словам, в связи с тем, что введённые Вашингтоном односторонние санкции препятствуют использованию традиционной системы и платежей в долларах, власти Венесуэлы «оценивают все механизмы».
«Поэтому мы установили платёжный механизм для того, чтобы выполнить наши обязательства перед Россией, и он будет в рублях», — приводит его слова РИА Новости.
Также в Венесуэле заявили о продолжении работы PDVSA вопреки санкциям США.