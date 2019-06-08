Мадуро обвинил политиков из США в получении денег за критику Венесуэлы
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на речь Мадуро, которую транслировали в эфире государственного телевидения.
«Кое-кто нас проинформировал из США, что это бизнес. Каждый твит стоит $100 тыс., и это легальный бизнес», — сказал он.
По его словам, деньги получают, в частности, советник президента по национальной безопасности Джон Болтон и вице-президент Майк Пенс.
«Это корыстные деньги венесуэльской коррупции, которые она платит самым высоким чиновникам правительства Дональда Трампа за их заявления против боливарианской революции», — добавил президент.
Ранее Мадуро поручил воинским подразделениям быть готовыми к отражению попыток США «предпринять авантюру» против республики.