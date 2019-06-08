Мадуро приказал открыть границу Венесуэлы с Колумбией

Венесуэльский лидер Николас Мадуро распорядился открыть границу Венесуэлы с Колумбией.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Во исполнение в полной мере нашего суверенитета я приказал открыть пограничные переходы с Колумбией в штате Тачира с субботы, 8 июня. Мы — мирный народ, который твёрдо защищает нашу независимость и самоопределение», — указал он.

23 февраля Мадуро заявил, что Венесуэла разрывает дипломатические и политические отношения с Колумбией. В этот же день вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что власти страны приняли решение о временном закрытии трёх мостовых переходов в Колумбию «из-за серьёзных и незаконных угроз».