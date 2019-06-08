Глава Минвостокразвития России встретился с премьером КНДР

Российский министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов провёл в Пхеньяне переговоры с премьер-министром КНДР Ким Чжэ Рёном.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Член политбюро ЦК ТПК и член госсовета КНДР, премьер-министр товарищ Ким Чжэ Рён 7 июня во дворце Мансудэ встретился и провёл переговоры с российским министром по развитию Дальнего Востока Александром Козловым и сопровождающими его лицами, которые прибыли с визитом вежливости», — указывается в заявлении.

Уточняется, что Козлов также передал через министра внешней торговли Северной Кореи, с которым встретился ранее, подарок лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

В мае глава Минвостокразвития заявлял о намерении в ближайшее время посетить Пхеньян.