Премьер Антигуа и Барбуда прокомментировал соглашение об отмене виз с Россией

Премьер-министр Антигуа и Барбуда Гастон Браун в беседе с RT прокомментировал соглашение о взаимном отказе от виз с Россией.

«У нас был очень успешный визит, поскольку сегодня мы заключили безвизовый договор с Россией. Россияне смогут путешествовать без визы в Антигуа и Барбуда, путешествовать в отпуск, путешествовать по бизнесу», — отметил Браун.

Он также сообщил, что в ходе визита ему удалось завести «несколько потенциальных деловых контактов».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и Браун подписали соглашение о взаимном отказе от виз.