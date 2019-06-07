Премьер Антигуа и Барбуда прокомментировал соглашение об отмене виз с Россией

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Премьер-министр Антигуа и Барбуда Гастон Браун в беседе с RT прокомментировал соглашение о взаимном отказе от виз с Россией.
Премьер Антигуа и Барбуда прокомментировал соглашение об отмене виз с Россией
  • Reuters

«У нас был очень успешный визит, поскольку сегодня мы заключили безвизовый договор с Россией. Россияне смогут путешествовать без визы в Антигуа и Барбуда, путешествовать в отпуск, путешествовать по бизнесу», — отметил Браун.

Он также сообщил, что в ходе визита ему удалось завести «несколько потенциальных деловых контактов».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и Браун подписали соглашение о взаимном отказе от виз.

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