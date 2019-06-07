Генконсульство России в США прокомментировало приговор Осиповой

Генеральное консульство России в Хьюстоне прокомментировало решение американского суда, который приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения по обвинению в похищении своих детей.

«Дело Б.А. Осиповой — это очередной случай грубого нарушения прав российских граждан властями США», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

В российском консульстве подчеркнули, что будут добиваться пересмотра «несправедливого и негуманного» приговора суда.

Как отметили в представительстве России, Осипову приговорили к семи годам тюрьмы только за то, что она потребовала от бывшего супруга выплатить алименты.

Ранее стало известно, что защита Осиповой будет обжаловать приговор.