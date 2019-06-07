Число жертв в ДТП с туристическим автобусом в Дубае возросло до 17

Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Дубае возросло до 17, сообщает Gulf News со ссылкой на полицию.

При этом, по последним данным, девять человек получили ранения и доставлены в больницу.

Отмечается, что авария, возможно, произошла по вине водителя, который поехал по дороге, не предназначенной для автобусов.

Ранее сообщалось, что в Дубае 15 пассажиров погибли после того, как автобус с 31 туристами врезался в дорожный знак.

В генконсульстве России в Дубае сообщили RT, что проверяют информацию о наличии среди пострадавших в ДТП российских туристов.