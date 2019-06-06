В США погиб курсант военной академии и более 20 пострадали

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При аварии бронемашины у учебного полигона академии Уэст-Поинт в США погиб один курсант, ещё 22 человека пострадали.
В США погиб курсант военной академии и более 20 пострадали
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«Один курсант погиб, 20 курсантов и два военнослужащих получили травмы, попав в аварию на лёгком тактическом транспортном средстве среднего класса», — говорится в заявлении академии в Twitter.

Пострадавшие были доставлены в больницы. Проводится расследование.

«Очень жаль слышать об ужасном происшествии с участием наших замечательных курсантов Уэст-Поинта. Мы оплакиваем погибшего и молимся за пострадавших», — написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что в американском штате Северная Каролина в районе города Хейвлок штурмовик AV-8B Harrier 2-й авиаэскадрильи Корпуса морской пехоты США потерпел крушение, пилот катапультировался.

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