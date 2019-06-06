Песков оценил слова Сечина о контроле США над РУСАЛом

Россия держит под контролем стратегические сферы своей экономики, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова главы «Роснефти» Игоря Сечина о том, что американская администрация с помощью санкций контролирует ряд отраслей российской промышленности.

«Давайте не будем втягиваться в дискуссии с представителями российского бизнеса, которые, естественно, в эти несколько дней (в период ПМЭФ. — RT) делают очень много заявлений по актуальным темам. Было бы неправильно дискутировать по каждому из этих заявлений», — цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что в России есть чёткое законодательство, нормы которого обеспечивают необходимый контроль государства в стратегических отраслях экономики.

Как отмечается, ранее Сечин высказал мнение, что из-за санкционной политики Вашингтон получил фактический контроль над «алюминиевой промышленностью» России, в частности, над компанией РУСАЛ.