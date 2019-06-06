Папа Римский Франциск примет Путина в Ватикане 4 июля
Папа Римский Франциск примет президента России Владимира Путина 4 июля. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Ватикана.
- Reuters
#BREAKING Pope to receive Putin on July 4: Vatican pic.twitter.com/zZlIpP8Vqo— AFP news agency (@AFP) 6 июня 2019 г.
В начале апреля сообщалось, что визит Владимира Путина в Италию планируется летом.
Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
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