Папа Римский Франциск примет Путина в Ватикане 4 июля

Папа Римский Франциск примет президента России Владимира Путина 4 июля. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Ватикана.

Reuters

#BREAKING Pope to receive Putin on July 4: Vatican pic.twitter.com/zZlIpP8Vqo — AFP news agency (@AFP) 6 июня 2019 г. В начале апреля сообщалось, что визит Владимира Путина в Италию планируется летом. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.