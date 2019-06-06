Армия Хафтара сообщила об уничтожении беспилотника в аэропорту Триполи

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Авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара уничтожила беспилотник в аэропорту Митига в Триполи. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на директора пресс-службы генерального командования ЛНА Халифу аль-Убейди.

«Беспилотник, который был атакован ливийской авиацией в международном аэропорту Митига в Триполи, нанёс многочисленные авиаудары», — сказал он.

В командовании ЛНА добавили, что беспилотник совершил удары по войскам на окраине Триполи, «не нанеся ущерба». 

Ранее сообщалось, что взлётно-посадочная полоса аэропорта Митига в Триполи подверглась авиаудару

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель, а взятие Триполи для него является завершающим этапом процесса достижения этой цели.

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