Армия Хафтара сообщила об уничтожении беспилотника в аэропорту Триполи
«Беспилотник, который был атакован ливийской авиацией в международном аэропорту Митига в Триполи, нанёс многочисленные авиаудары», — сказал он.
В командовании ЛНА добавили, что беспилотник совершил удары по войскам на окраине Триполи, «не нанеся ущерба».
Ранее сообщалось, что взлётно-посадочная полоса аэропорта Митига в Триполи подверглась авиаудару.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель, а взятие Триполи для него является завершающим этапом процесса достижения этой цели.