Politico: Пелоси заявила, что хотела бы видеть Трампа в тюрьме

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в беседе с другими лидерами Демократической партии заявила, что хотела бы видеть американского лидера Дональда Трампа в тюрьме, сообщает Politico.

По данным издания, в ходе встречи с однопартийцами Пелоси обсуждала в том числе расследования в отношении Трампа, которые ведут комитеты палаты представителей.

Как отмечается, председатель комитета палаты представителей по судебным делам Джеррольд Надлер требовал от неё позволить его комитету начать процедуру импичмента главы государства.

«Я не хочу его импичмента, я хотела бы видеть его в тюрьме», — сказала Пелоси на встрече.

Некоторые члены Демпартии не оставляют попыток отправить в отставку действующего лидера государства до начала новых президентских выборов осенью 2020 года или после них, если Трамп сможет избраться на новый срок.

Одним из ярых сторонников импичмента является конгрессмен-демократ Ричард Нил. Возглавляемый им комитет по налогам и сборам палаты представителей в начале мая потребовал от Минфина США представить налоговую декларацию Трампа за шесть лет с целью найти там какие-либо нарушения.

Подробнее — в материале RT.