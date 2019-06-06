В Совфеде прокомментировали отношения России и Китая

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал отношения России и Китая.

Как считает сенатор, действия Вашингтона лишь укрепили партнёрство между Москвой и Пекином.

«Это значит, что в вопросах защиты своих национальных интересов, экономик и военной безопасности мы будем консультироваться прежде всего друг с другом», — пояснил он.

По его словам, из трёх ключевых игроков двое выбрали партнёрство.

Ранее заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил торговые отношения России и Китая.