Лавров назвал санкции визитной карточкой администрации США
- РИА Новости
«Ущерб от санкций, которые стали визитной карточкой американской администрации, целого ряда стран ЕС и других западных государств — на что мы были вынуждены отвечать и продолжим это делать так, чтобы себе не навредить, — очевиден, в том числе для американских компаний и компаний тех европейских стран, правительства которых прибегают к этим санкциям», — отметил министр.
Он добавил, что, несмотря на все трудности, компании работают и стараются искать возможности.
«ПМЭФ традиционно собирает тысячи бизнесменов из западных стран. Кстати, американская делегация уже второй год подряд самая крупная — более 500 предпринимателей (правительственные представители решили не участвовать в этом году)», — сказал Лавров.
С 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге состоится ПМЭФ-2019. Форум проводится с 1997 года, и за это время он стал ведущей мировой площадкой для диалога по ключевым экономическим вопросам.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и министр финансов России Антон Силуанов, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», примут участие в открытии Петербургского международного экономического форума.