Лавров назвал санкции визитной карточкой администрации США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал ситуацию с санкциями. По его словам, ущерб от введённых мер очевиден для всех.
Лавров назвал санкции визитной карточкой администрации США
  • РИА Новости

«Ущерб от санкций, которые стали визитной карточкой американской администрации, целого ряда стран ЕС и других западных государств — на что мы были вынуждены отвечать и продолжим это делать так, чтобы себе не навредить, — очевиден, в том числе для американских компаний и компаний тех европейских стран, правительства которых прибегают к этим санкциям», — отметил министр.

Он добавил, что, несмотря на все трудности, компании работают и стараются искать возможности.

«ПМЭФ традиционно собирает тысячи бизнесменов из западных стран. Кстати, американская делегация уже второй год подряд самая крупная — более 500 предпринимателей (правительственные представители решили не участвовать в этом году)», — сказал Лавров.

С 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге состоится ПМЭФ-2019. Форум проводится с 1997 года, и за это время он стал ведущей мировой площадкой для диалога по ключевым экономическим вопросам.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и министр финансов России Антон Силуанов, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», примут участие в открытии Петербургского международного экономического форума.

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