Audi представил новое поколение внедорожного универсала A6 Allroad

Немецкая компания Audi представила новое поколение внедорожного универсала A6 Allroad, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу.

Дорожный просвет достигает 139 мм, что на 45 мм больше по сравнению с обычным универсалом A6 Avant.

Машина также получила пневматическую подвеску, способную менять клиренс в зависимости от дорожного покрытия и скорости движения.

Кроме того, A6 Allroad оснащена системой контроля кренов кузова и функцией помощи при спуске с горы.

На европейском рынке автомобиль должен появиться в июне 2019 года.

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