Водолазы нашли тело ещё одной жертвы столкновения судов на Дунае
В ходе осмотра затонувшего прогулочного катера Hableany, который столкнулся с лайнером на Дунае 29 мая, водолазы обнаружили ещё одно тело. Отмечается, что 15 человек до сих пор остаются без вести пропавшими.
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press.
На данный момент обнаружено 13 тел погибших.
Ранее стало известно, что в рамках расследования инцидента был задержан капитан лайнера. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
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