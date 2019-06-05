Водолазы нашли тело ещё одной жертвы столкновения судов на Дунае

В ходе осмотра затонувшего прогулочного катера Hableany, который столкнулся с лайнером на Дунае 29 мая, водолазы обнаружили ещё одно тело. Отмечается, что 15 человек до сих пор остаются без вести пропавшими.

Reuters

Об этом сообщает Associated Press. На данный момент обнаружено 13 тел погибших. Ранее стало известно, что в рамках расследования инцидента был задержан капитан лайнера. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.