Глава МЧС предложил ООН российскую авиацию для гуманитарных операций

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Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев использовать российскую авиацию для проведения гуманитарных операций.
Глава МЧС предложил ООН российскую авиацию для гуманитарных операций
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Такое предложение он сделал во время встречи с заместителем верховного комиссара ООН по делам беженцев Джорджем Окот-Оббо.

«Сегодня с учётом современных угроз, а также необходимости решения актуальных проблем беженцев предлагаем расширить наше взаимодействие. Одним из таких направлений могло бы стать использование авиации МЧС России для проведения совместных гуманитарных операций», — цитирует Зиничева РИА Новости.

Он добавил, что МЧС заинтересовано в участии российских специалистов в проводимых УВКБ ООН профильных курсах.

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