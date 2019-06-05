Глава МЧС предложил ООН российскую авиацию для гуманитарных операций
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- РИА Новости
Такое предложение он сделал во время встречи с заместителем верховного комиссара ООН по делам беженцев Джорджем Окот-Оббо.
«Сегодня с учётом современных угроз, а также необходимости решения актуальных проблем беженцев предлагаем расширить наше взаимодействие. Одним из таких направлений могло бы стать использование авиации МЧС России для проведения совместных гуманитарных операций», — цитирует Зиничева РИА Новости.
Он добавил, что МЧС заинтересовано в участии российских специалистов в проводимых УВКБ ООН профильных курсах.