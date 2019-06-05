Глава МЧС предложил ООН российскую авиацию для гуманитарных операций

Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев использовать российскую авиацию для проведения гуманитарных операций.

Такое предложение он сделал во время встречи с заместителем верховного комиссара ООН по делам беженцев Джорджем Окот-Оббо.

«Сегодня с учётом современных угроз, а также необходимости решения актуальных проблем беженцев предлагаем расширить наше взаимодействие. Одним из таких направлений могло бы стать использование авиации МЧС России для проведения совместных гуманитарных операций», — цитирует Зиничева РИА Новости.

Он добавил, что МЧС заинтересовано в участии российских специалистов в проводимых УВКБ ООН профильных курсах.